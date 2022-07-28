“الصحة” تعلن تسجيل 284 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 809026 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 528 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 793944 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9245 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 143 حالة. أخبار قد تهمك

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