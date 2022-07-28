اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية تعقد اللقاء التنسيقي السنوي للمآتم النسائية والتأكيد على مواصلة الالتزام بالإجراءات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت إدارة الأوقاف الجعفرية اللقاء التنسيقي السنوي مع المآتم والحسينيات النسائية لمحافظات مملكة البحرين مساء يوم أمس في قاعة نيوسيوزنس، وبمشاركة واسعة من رئيسات ومشرفات المآتم النسائية في إطار الاستعدادات لإحياء ذكرى موسم عاشوراء للعام الهجري 1444 الموافق للعام 2022 م.

وفي مستهل اللقاء ثمن رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح التوجيهات الدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالاهتمام برعاية الشعائر الدينية، لا سيما موسم عاشوراء، والتسهيلات المقدمة على كافة المستويات لإحياء هذه المناسبة على النحو الأفضل.

وقال الصالح :» الحمد الله الذي منّ علينا هذا العام بفيض كرمه وسابغ رحمته بعودة الحياة الطبيعية كسابق عهدها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يأتي عاشوراء هذا العام ونحن ننعم ولله الحمد بكافة مظاهر الإحياء المعتادة علينا، بعد عامين من الجائجة التي ألقت بآثارها الكبيرة على مختلف مظاهر الحياة العامة ومنها المناسبات الدينية والاجتماعية».

وجدد رئيس الأوقاف الجعفرية الشكر والتقدير والثناء لفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) وإلى وزارة الداخلية وكافة الوزارات والمؤسسات التي تقوم بواجبها في حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين..

وأشاد الصالح بحسن التزام المآتم النسائية بكافة الضوابط والإجراءات قائلاً:» منذ افتتاح المآتم النسائية العام الماضي فقد كنتم على مستوى عالٍ من الالتزام بكافة الإجراءات، مما يدل على وعيكم الكبير والتزامكم بالمسؤولية الدينية والوطنية وحرصكم على حفظ صحة وسلامة الجميع وخصوصاً مرتادي المآتم النسائية من الأمهات والأخوات والبنات الكريمات، ونأمل مواصلة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة والتقيد بها حفاظاً على صحة الجميع».

ونوه رئيس الأوقاف الجعفرية بدور المآتم النسائية في أداء رسالتها الدينية والاجتماعية قائلاً:» في الواقع إنّ مسؤوليتكم كبيرة ودوركم مشهود، وعطاؤكم مقدّر، والجميع يشيد بدور المآتم والحسينيات النسائية التي تمثل منارة من منارات إحياء أمر أهل البيت (ع).ونحن في إدارة الأوقاف الجعفرية على أتم الاستعداد طوال العام للتواصل والتنسيق والتعاون لخدمة المآتم والحسينيات الرجالية والنسائية على حد سواء، وتشكل المآتم النسائية نصف إجمالي عدد المآتم ولها أنشطتها الدينية والاجتماعية المهمة وتقوم برسالتها على أكمل وجه في إقامة الشعائر وإحياء المناسبات الدينية وكذلك احتضان المناسبات الاجتماعية في الأفراح والأتراح».

ثم عقد حوار مفتوح بمشاركة رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية سعادة المهندس السيد محمد جعفر الحسيني، حيث أطلع الصالح رئيسات وممثلات المآتم على مستجدات التواصل المستمر مع الجهات الرسمية ومخرجات اللقاء التنسيقي الذي عقد بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأكد الصالح أنّ الجهات الصحية المختصة تحث على الالتزام بالضوابط الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر، وخصوصاً في التعامل مع مشاركة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ويستحسن استخدام الكمامات قدر الإمكان في التجمعات، لأن الفيروس لا يزال قائماً، وذلك لتقليل فرص انتقال العدوى والحفاظ على صحة الجميع.

من جانبهن، أعربت رئيسات وممثلات المآتم والحسينيات في كافة محافظات مملكة البحرين عن تقديريهنّ لمبادرة الأوقاف الجعفرية في تنظيم اللقاء والحرص على التواصل المباشر ورفعت المآتم عدداص من المقترحات بتعزيز الصحة والسلامة ونشر الممارسات والمبادرات المتميزة، مؤكدين ثقتهن والتزامهن بكافة الإجراءات الصحية لإحياء موسم عاشوراء بصحة وأمان، حيث تهدف هذه الإجراءات والضوابط إلى تحقيق حفظ وسلامة الجميع.