محمد بن مسعود - الدمام - امتلات وسائل التواصل الاجتماعي بصور الغيوم، في منظر نادر الحدوث وسط فصل الصيف، فيما استغل كثيرون الفرصة بإرداف تعليقات طريفة على الصور.
وتتاثر منطقة الخليج بهبات شديدة السرعة وفرص لتساقط امطار قد تكون رعدية احيانا.
من جانبها أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.
الرياح: شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً.
درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية و هبات شديدة السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. اجواء أوروبية في «عز الصيف».. ووسائل التواصل تمتلئ بصور الغيوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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