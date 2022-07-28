اخبار الخليج – مجلس العاصمة يدشن الدليل الإلكتروني «خدماتنا»

محمد بن مسعود - الدمام - دشن مجلس أمانة العاصمة الدليل الإلكتروني لخدمات مجلس أمانة العاصمة والذي جاء تحت عنوان “خدماتنا”، والذي يهدف لتسهيل وصول جميع الخدمات للمواطنين، ومن المقرر أن يتم تحويله قريبًا لتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر المجلس في منطقة الزنج، لاستعراض انجازات المجلس لدور الانعقاد الرابع – الدورة البلدية الخامسة. المصدر: سارة نجيب

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