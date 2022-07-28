شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يعلن تجديد عقد ثنائي الفريق حتى 2025 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي النصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس تجديد عقد ثنائي الفريق عبدالله مادو ومحمد آل فتيل ثنائي الدفاع وذلك حتى نهاية شهر يونيو من العام 2025.

النصر يعلن تجديد عقد ثنائي الفريق

وتشهد الفترة الأخيرة خوض فريق نادي النصر بقيادة مديره الفني الفرنسي الجديد رودي جارسيا معسكره الإعدادي في مدينة مارابيا الإسبانية ومن المُنتظر أن يخوض أربعة مباريات ودية وذلك إستعدادًا لأنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي لفريق نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها:" جددت إدارة نادي النصر عقد اللاعب الدولي عبدالله مادو حتى عام 2025 متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي ".

في الوقت الذي أعلن الحساب الرسمي للفريق السعودي عن تجديد عقد محمد ال فتيل، قائلا: "جددت إدارة نادي النصر عقد اللاعب محمد آل فتيل حتى عام 2025، متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي".