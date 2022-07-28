شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة حمدالله.. خطوة واحدة تفصل اتحاد جدة عن ضم نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود محاولة لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي الحصول على توقيع واحد من أبرز نجوم نادي النصر خلال الآونة الأخيرة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن العلاقة بين النصر واتحاد جدة سبق وأن تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك على خلفية تعاقد النمور مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد أن تم فسخ عقده رسميًا مع العالمي.

ولم يقف مجلس إدارة نادي النصر مكتوف الايدي حيث صعد الموقف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” مع وجود تسجيلات صوتية تم تقديمها للجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي تتضمن وجود مفاوضات مع مهاجم أسود الأطلسي ومسؤولي العميد خلال الفترة المحمية من عقد اللاعب.

اتحاد جدة يحاول خطف نجم النصر

وخرج الإعلامي طلال العتيبي خلال الفترة الأخيرة مؤكدًا وجود بعض المحاولات من جانب إدارة نادي اتحاد جدة للحصول على توقيع محمد آل فتيل مدافع نادي النصر خلال الفترة القادمة.

وفتحت إدارة العميد خط المفاوضات مع الدولي السعودي من أجل إقناعه بضرورة عدم تجديد العقد المبرم بينه وبين إداره نادي والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري من أجل ضمه في صفقة انتقال حر على غرار ما حدث في صفقة حمدالله.

لكن اللاعب رفض كافة المحاولات الاتحادية وقرر تجديد عقده بصورة رسمية مع فريق نادي النصر حتى صيف العام 2025 ليبقى بذلك في صفوف كتيبة العالمي التي إنضم إليها في العام 2021 قادمًا من صفوف أهلي جدة.