شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة التحكيم.. الهلال يقترب من ضم ثنائي الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إقترب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل من حسم صفقتين من العيار الثقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إستعدادًا لإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

وعلى الرغم من أن الهلال سبق وأن تم حرمانه من التعاقدات بقرار من غرفة فض المنازعات وذلك على خلفية تجديد عقد اللاعب محمد كنو بالرغم من توقيعه لفريق نادي النصر لكن الإدارة قدمت إستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي مع طلب التدابير الوقتية للسماح بتسجيل الصفقات مؤقتًا.

الهلال يقترب من ضم ثنائي الدوري الانجليزي

وفي هذا السياق خرج سعود الصرامي الإعلامي الكبير وأعلن أن مركز التحكيم الرياضي قرر رسميًا رفع عقوبة المنازعات عن فريق نادي الهلال.

وكتب الصرامي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا:" "" تمهيدًا "" لرفع عقوبة الوقف لفترتين الصادر من لجنة الإحتراف وغرفة فض المنازعات،

المتوقع صدوره قبل نهاية الأسبوع القادم إدارة الهلال "" تستغل "" تواجدها في مدينة برنجهام، لفتح باب التفاوض مع "" صفقتين "" من العيار الثقيل،، بحثًا عن سوبر هاتريك دوري وهاتريك قاري"

وشدد الصرامي على أن الإدارة الزرقاء بدأت بالفعل وضع الخطة الخاصة بطريقة السيطرة على البطولات المحلية وكذلك القارية خلال السنوات القادمة لضمان اكتساح المنافسات في المملكة العربية السعودية والقارة الصفراء في آن واحد.