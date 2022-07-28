شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك المصري عن ضم نجم الفتح الرباطي المغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري ونظيرتها في نادي الفتح الرياضي المغربي من أجل ضم لاعب الوسط الشاب المهدي مبارك.

الزمالك المصري يستهدف خطف نجم الفتح الرباطي المغربي

وقالت صحيفة " هسبورت " المغربية أن إدارة نادي الزمالك سبق وأن تواصلت مع فريق الفتح المغربي من أجل ضم اللاعب قبل أن تتواصل مع مبارك نفسه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ويعد اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا من أهم لاعبي فريقه وترفض إدارة نادي الفتح بيعه لأي من الفرق المغربية المنافسة في البطولات المحلية وهو ما يجعل فرص الفريق المصري في الحصول عليه كبيرة

وأشارت الصحيفة أن مبارك دخل خلال الفترة الماضية ضمن إهتمامات فريقي الوداد والرجاء من أجل الحصول على توقيعه لكن إدارة الفتح الرباطي ترفض أي مناقشات من عروض محلية.

وخلال الموسم المنصرم شارك اللاعب في خمسة وعشرين مباراة في جميع المسابقات المحلية لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف ويعتبر في الوقت ذاته من أهم الركائز الأساسية للمنتخب المغربي للشباب حيث شارك معهم في سبعة مباريات سجل خلالهم هدفين.