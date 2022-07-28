شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الوداد ضد نهضة بركان في كأس العرش المغربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 مواجهة الوداد ضد نهضة بركان والتي تجمع بينهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله لحساب مباريات نهائي كأس العرش المغربي للموسم الجاري 2021-2022.

مباراة الوداد ضد نهضة بركان

وقبل اللقاء نجح نادي نهضة بركان في حسم تأهله للدور النهائي بفضل فوزه على فريق نادي يوسفية برشيد بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المركب الرياضي لفاس.

في المقابل حسم الوداد تأهله للمباراة الختامية من البطولة بفضل فوزه على الفتح الرياضي بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا بعد نهاية الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المُنتظر أن تنطلق أطوار تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أم القرى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العرش المغربي

تنقل فعاليات تلك المواجهة عبر قناة Arryadia SD/HD ويعلق عليها المعلق الكبير الكابتن هشام فرج.