فرعا “البيئة”و”الالتزام البيئي” بجازان يبحثان سبل تعزيز الوعي البيئي في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، مع مدير فرع مركز الالتزام البيئي بجازان المهندس أحمد أبوبكر المدخلي أمس، سبل تعزيز الوعي البيئي في المنطقة، واستعدادات المركز البيئي للتجهيز لفرضية التمرين التعبوي “استجابة ٩” ودور فرع البيئة في هذا الجانب.
كما استعرض الجانبان، إمكانية تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الجانب البيئي البحري لتأهيل الكوادر في مجال المحافظة على البيئة البحرية ورفع جاهزيتهم ومستوى التوعية بالأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث والكوارث.
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