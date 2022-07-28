الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على بعثة منظمة الأمم المتحدة في الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في بوتيمبو، بمقاطعة كيفو الشمالية، التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين.

وأعرب بيان صارد عن المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، نبيلة مصرالي عن تعازيه لأسر الضحايا ولبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحكومات الدول المعنية.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في التزامهما بالتحقيق في هذه الحوادث ومقاضاة المسؤولين عنها.