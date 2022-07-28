البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على بعثة الأمم المتحدة في الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة المغربية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأسفر عن مقتل جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة.

وأكد البرلمان في بيان اليوم تضامنه الكامل مع مملكة المغرب في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها، منوهاً بأهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن وإحلال السلام بالمنطقة.

ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه، مشددًا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها.