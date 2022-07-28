محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حقّق بنك البلاد، أرباحاً تجاوزت مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بعد أن ارتفعت صافي أرباح البنك بنسبة 24% مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، حيث بلغ صافي أرباح البنك 1 مليار ريال بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك خلال النصف الأول من 2022م.
وبلغ صافي الربح للبنك خلال الربع الثاني بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك 511 مليون ريال مقابل 416 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 23%، فيما بلغت موجودات البنك 122 مليار ريال مقابل 108 مليارات ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 13%، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.6 مليار ريال مقابل 11.4 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 10%.
وارتفعت استثمارات البنك إلى 18 مليار ريال مقابل 17 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 9%، وارتفعت محفظة التمويل إلى 91 مليار ريال مقابل 79 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 15%، كما بلغت ودائع العملاء 89 مليار ريال مقابل 82 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 9%.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- أمانة الشرقية تطلق مبادرة تنظيف شواطئ المانغروف بجزيرة تاروت
- أمطار غزيرة على منطقة عسير
- “مكتبة الملك فهد الوطنية” تنظم ورشة عمل “مكافحة الاحتيال المالي “
- اعراض التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه
- 573.8 مليون إصابة بكورونا حول العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بنك البلاد يحقق أرباحاً تجاوزت مليار ريال خلال النصف الأول من 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.