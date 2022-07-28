أمانة الشرقية تطلق مبادرة تنظيف شواطئ المانغروف بجزيرة تاروت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة تنظيف شواطئ المانغروف بجزيرة تاروت بالتزامن مع ‫اليوم العالمي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، نتج عنها إزالة أكثر من 300 متر مكعب من الأنقاض والملوثات البيئية والبصرية.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة التي شارك فيها أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة تهدف إلى المحافظة على أشجار المانغروف الممتدة على شواطئ محافظة القطيف وذلك لما لها من فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية والمصدر الغذائي للأسماك والقشريات والطيور, مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي البيئي والمجتمعي في المحافظة على أشجار المانغروف والنظام البيئي بشكل عام.

من جانب آخر, نفذت أمانة الشرقية جولات رقابية على المنشآت التجارية والغذائية بمحافظة النعيرية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 100 كيلو جراماً مواد غذائية فاسدة وإغلاق منشأة مخالفة وإنذار (3) منشآت أخرى.