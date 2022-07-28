أمطار غزيرة على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات رجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، ومراكز الحبيل والجوة ووادي الحياة والفرشة وشني ووادي الحياة ومربه والواديين والقيرة وخيير والعرين والفيض والحيمة وبللسمر وتنومة، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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