“مكتبة الملك فهد الوطنية” تنظم ورشة عمل “مكافحة الاحتيال المالي “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نظمت مكتبة الملك فهد الوطنية ممثلة بإدارة العلاقات العامة ورشة عمل بعنوان “مكافحة الاحتيال المالي” بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية . وتناولت الورشة الممارسات المالية الصحيحة وضبط الاحتيال المالي وأنواعه . وبين أمين عام المكتبة بالإنابة سليمان بن يوسف المسعود أن الشراكة بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية المجتمع من هذا الظاهرة

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