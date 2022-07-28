إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان خلال أسابيع

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.

وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، وفقا لـ «العربية».

وأضاف أن العمل سيبدأ بشكل رسمي لإنشاء مفاعل نووي جديد، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد.

ولفت إسلامي إلى أن إيران وضعت مخططًا جديدًا لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية، وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات. أخبار قد تهمك

وكان البيت الأبيض، قد أكد قبل عدة أيام، أن الهدف من العودة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الموقع بالعام 2015، هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.