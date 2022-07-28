محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع.
وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، وفقا لـ «العربية».
وأضاف أن العمل سيبدأ بشكل رسمي لإنشاء مفاعل نووي جديد، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد.
ولفت إسلامي إلى أن إيران وضعت مخططًا جديدًا لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب.
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت حاضرة في المنشآت النووية الإيرانية، وتمارس مهام المراقبة ضمن نظام الضمانات.
أخبار قد تهمك
وكان البيت الأبيض، قد أكد قبل عدة أيام، أن الهدف من العودة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الموقع بالعام 2015، هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن لن تنتظر إيران للأبد للعودة إلى الاتفاق النووي، مشددا على أنه لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
قد يهمك أيضاً :-
- 573.8 مليون إصابة بكورونا حول العالم
- ما الفرق بين تليف الكبد وتشمع الكبد؟
- تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كوريا الجنوبية
- وصول أكثر من 252 ألف حاج إلى المدينة المنورة
- “الكايدة” تكتسح أول سباقات الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان خلال أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.