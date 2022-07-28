ومن الفرح ما قتل.. وفاة طالب مصري عقب تلقيه خبر نجاحه

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تعرض طالب مصري بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، لأزمة قلبية، فور سماعه خبر نجاحه في البكالوريوس، إذ ظل يعبر عن فرحته حتى أمسك قلبه نتيجة إحساسه بألم مفاجئ.

وذكرت مصادر أن أسرة الطالب والتي كانت تشاركه فرحته، سارعت بنقله إلىمستشفى الجامعة، إلا أنه سقط قبل الكشف عليه من قبل الطبيب؛ لافظًا أنفاسه الأخيرة وسط ذهول الجميع.

ومن جانبه، حذر عميد معهد القلب المصري الأسبق، الدكتور جمال شعبان، من الإفراط في الفرح لأنه قد يعرض الإنسان إلى خطر الموت، مثله في ذلك مثل الحزن المبالغ فيه، مضيفاً: “كما أن الحزن الشديد يكسر القلب ويقتل، كذلك الفرح الشديد يقتل”.

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Source akhbaar24

