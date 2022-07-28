تنبيه عاجل من سفارة المملكة في كوريا الجنوبية

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أصدرت سفارة المملكة لدى كوريا الجنوبية تنبيهاً للمواطنين الراغبين في السفر إليها.

تحديث إجراءات الدخول:

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، إلى أن كوريا الجنوبية قامت بتحديث إجراءات الدخول إليها، وأن على الراغبين في السفر الدخول إلى موقع K-ETA هنا أو تحميل تطبيق K-ETA للهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة، ثم الدخول إلى موقع Q-CODE وتعبئة البيانات المطلوبة.

نتيجة اختبار PCR:

وأضافت السفارة بأنه يتعين على المواطنين قبل السفر إحضار نتيجة اختبار PCR صادرة في غضون 48 ساعة قبل تاريخ المغادرة، أو نتيجة اختبار المستضد السريع (RAT): تصدر في غضون 24 ساعة قبل تاريخ المغادرة، وأن تكون باللغة الإنجليزية وأن تكون برفقة المسافر أثناء السفر، كما يجب عند الوصول إلى جمهورية كوريا إجراء فحص فيروس كورونا (PCR) خلال يوم من تاريخ الوصول.

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Source almnatiq

