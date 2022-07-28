توفر 180 مليون كيلو واط ساعة.. تأهيل الإنارة في 6 آلاف مدرسة بـ4 مناطق

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أنهت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” ووزارة التعليم، أعمال إعادة تأهيل أكثر من 6 آلاف مدرسة في 4 مناطق.

وشملت المناطق التي جرى تأهيل المدارس فيها كلًا من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ويأتي ذلك ضمن أهداف “ترشيد” لإعادة تأهيل المدارس حول المملكة، لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم وفقًا للمعايير العالمية.

وأكدت الشركة أن أعمال التأهيل ستجعل هذه المدارس أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة، وذلك بعد أن تم إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة الـ “LED” الموفرة للطاقة بعدد 4 ملايين وحدة، وتركيب أكثر من 80 ألف حساس للتحكم في إضاءة المدارس الواقعة ضمن نطاق المشروع.

يذكر أن الوفر المتوقع تحقيقه من خلال أعمال رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في هذه المدارس بلغ 180 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 15% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق.



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Source akhbaar24

