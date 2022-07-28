“الكايدة” تكتسح أول سباقات الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن

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اكتسحت “الكايدة” أول سباقات فئة الحقايق بحصولها على الأسرع في توقيت قياسي عند 4:40.276 دقائق، وتعود ملكيتها لـعامر راشد المري.

واستهلت الكايدة فوزها خلال الشوط الأول من الفترة الصباحية التي خصص فيها 16 شوطاً على مسافة 3 كم ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022.

وجاءت بقية النتائج للـ 15 شوطاً الأخرى الحاصلة على المراكز الأولى وفق التسلسل التالي: “مبلش” لصالح محمد الرشيد، “النشمية” لخميس سعيد الزرعي، “العارض” لمحمد عبيد المري، “مزاحمة” لسعد محمد المري، “مرحب” لمحمد عبيد المري، “الطيارة” لصالح دلبج المري، “ديدن” لسطام حمد المري، “الظبي” لـسالم صالح الحربي، “امهايق” لراشد محسن النديلة، “بجدة” لـ حمد علي الهاجري، “بيضان” لـ حمد محمد المري،”صدفة” لفهد فاهد الحربي، “الباسل” لمشعل جارالله أبو شريدة، “شهد” لمطلق علي العنزي، وأخيراً “الصداوي” لسالم جابر المري.

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Source almnatiq

