أمين منطقة جازان يطلق منصة ” أمان ” لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

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المناطق-جازان
أطلق أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أمس، منصة “أمان”، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس فايز آل منصور ومختصين من الإدارة.
وأوضح ابن سعيدان أن منصة “أمان” تهدف لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتهديداته ومخاطره، وبناء ثقافة إيجابية للأمن السيبراني والاستخدام الآمن للتقنية، لافتاً الانتباه إلى حرص الأمانة إلى رفع مستوى الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني لدى الموظفين -من خلال المنصة- للحد من مخاطر الحوادث السيبرانية.
يذكر أن الوزارة أولت الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً نظراً لحجم الاعتماد على الخدمات الالكترونية والمنصات التفاعلية، وأهمية توفير بيئة آمنة لحماية واستمرارية تلك الخدمات، وأهمية العمل البلدي وارتباطه الوثيق باحتياج المواطن وجودة الحياة بما يتطلب توفير الخدمات الميسرة والسريعة.
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Source almnatiq
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