︎
.
أصدرت محكمة الجنح الكويتية حكمًا بحبس طبيبين لمدة عام بسبب ارتكابهما خطأً طبيًا، أدى لإصابة أحد المرضى بالعمى في إحدى عينيه.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صدور الحكم النهائي على أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا خطأً طبياً عندما وضعا معجون أسنان لأحد المرضى في إحدى عينيه بدلاً من المرهم الطبي، ما أدى، إلى فقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.
وأكد دفاع المجني عليه، أن الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو نفسي، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر استخدما معجون أسنان بدل المرهم.. حبس طبيبين بالكويت سببا العمى لمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.