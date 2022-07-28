استخدما معجون أسنان بدل المرهم.. حبس طبيبين بالكويت سببا العمى لمريض

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أصدرت محكمة الجنح الكويتية حكمًا بحبس طبيبين لمدة عام بسبب ارتكابهما خطأً طبيًا، أدى لإصابة أحد المرضى بالعمى في إحدى عينيه.

وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صدور الحكم النهائي على أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا خطأً طبياً عندما وضعا معجون أسنان لأحد المرضى في إحدى عينيه بدلاً من المرهم الطبي، ما أدى، إلى فقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.

وأكد دفاع المجني عليه، أن الضرر ليس فقط جسدياً، بل هو نفسي، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.

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Source akhbaar24

