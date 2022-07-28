“الخثلان” يوضح حكم حَمْد الله لمن عطس خلال الصلاة وتشميت المصلين له

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إنه يُشرع للمأموم إذا عطس في الصلاة أن يحمد الله عز وجل.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن المأموم إذا عطس أثناء الصلاة فله أن يحمد الله، لما جاء في الصحيحين من قصة معاوية بن الحكم لما كان يصلى خلف النبي (صلى الله عليه وسلم)، فعطس رجل من القوم، فقال يرحمك الله، فجعلوا يصمتونه، قال: “مالكم تصمتونني”، فلما فرغ من الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: “إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن”.

وأضاف أنه وجه الدلالة من هذه القصة أن الرجل الذي عطس، حمد الله عز وجل، ولذلك شمته معاوية بن الحكم، وأقر النبي (صلى الله عليه وسلم) هذا الرجل على حمده لله، ولم يقر معاوية على تشميته، وهذا يدل على أنه يُشرع للمصلى إذا عطس أن يحمد الله تعالى وهو في صلاته، ولا يُشرع له أن يشمت غيره.

وأشار إلى أن الفرق بين التحميد والتشميت، هو أن التحميد من جنس ذكر الله وسائر الأذكار في الصلاة، وأما التشميت فهو كلام الآدميين، وهذا ليس موضعه الصلاة، مؤكدًا أن من عطس في صلاته فيقول الحمد لله، ولكن لا يُشرع تشميته.