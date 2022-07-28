لتفادي العمى .. إليك أبرز النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة حرصًا على صحة العينين.
وشددت الوزارة في إنفوجراف على صفحة “تجمع الرياض الأول”بـ”تويتر”، على ضرورة الحرص على تطبيق تعليمات الاستخدام والعناية الصحيحة للعدسات اللاصقة؛ لتفادي أي تقرحات للقرنية قد تؤدي لـ #العمى.
ونصحت وزارة الصحة بالتالي:
1-ابتعد عن شراء العدسات اللاصقة من المحلات غير المرخصة.
2-عليك استخدام المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة لتنظيفها.
3-عدم النوم بالعدسات أيا كان نوعها تجنبًا للإصابة بالالتهابات.
4-عدم السباحة بالعدسات.
5-عدم لبس العدسات في الأجواء المحملة بالغبار.
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