“ميتا” تسجل أول تراجع فصلي في إيراداتها منذ طرحها للاكتتاب في 2012

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، عن أول انخفاض فصلي في إيراداتها على أساس سنوي منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012.
وفي وقت سابق من هذا العام ، فقد تطبيق “فيسبوك” ما يقرب من مليون مستخدم نشط يوميا وهو أول انخفاض في عدد المستخدمين على أساس سنوي، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.
وحققت الشركة إيرادات بقيمة 28.822 مليار دولار في الربع الماضي مقارنة بإيرادات بلغت 29.077 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021، بانخفاض بنسبة 1%.
وسجلت ميتا أيضا توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث، فبالنسبة للفترة بين يوليو وسبتمبر، تتوقع ما بين 26 مليار دولار و 28.5 مليار دولار، أي أقل ببضعة مليارات من نحو 30 مليار دولار كان المحللون يتوقعونها.
وبحسب “الألمانية” أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في بيان إلى أن الشركة شهدت مسارا إيجابيا في اتجاهات المشاركة في الربع الأخير من العام الماضي بفعل منتجات مثل “ريلز” والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
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