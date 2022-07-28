هذا المشروب يحميك من جلطات الدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعتبر الرّمان، من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي فاكهة تفيد الجسم كثيراً في تقوية جهاز المناعة ولها الكثير من الخصائص التي تجعلك تأكلها يومياً دون تردد، ويشدد الأطباء دوماً على ضرورة شرب الماء خلال مختلف فترات اليوم، لما له من فوائد على صحة الإنسان.

و قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، إن الماء وعصير الرمان هما أفضل المشروبات لتخفيض كثافة الدم.

وأضافت في حديث تلفزيوني، أن ترقق الدم ضروري للوقاية من تجلط الدم، مشيرةً إلى أن كل كيلوغرام من وزن الجسم يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 33 ملليلتر من السوائل. لذلك تنصح بشرب الماء الاعتيادي.

وقالت، «الدم الكثيف يزيد من خطر نشوء الجلطات، والماء يدعم نظام تخثر الدم، ويمنع تجلط الدم. الماء- يوفر نشاط جميع تراكيب السوائل وتصريفاً ليمفاوياً جيداً ويزيل السموم بصورة طبيعية من الجسم». وأوضحت أن عصير الرمان مخفف جيد لكثافة الدم. هذا العصير يحتوي على أحماض أمينية ضرورية لدعم عمل القلب والأوعية الدموية وإنتاج خلايا الدم.

كما يحتوي على فيتامين P ومجموعة فيتامينات B. والرمان عموماً مفيد جداً لمن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً.

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وتشير إلى أن «البنجر، مادة جيدة، وعصير البنجر يساعد على إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية، عن طريق إخراج أملاح المعادن الثقيلة من الجسم، وتحسين مستوى الدهون في الدم، أي يحسّن جريان الدم بمساعدة المواد الموجودة في البنجر».