بالصور.. رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يحمل سلاح رشاش بعد اقتحام المنطقة الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، أمس الأربعاء، وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

والتف فريق حماية المالكي حوله وهو يحمل السلاح بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.

وكان اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على مرشح “الإطار التنسيقي” لرئاسة الحكومة.