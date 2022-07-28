كوريا الشمالية تهدد أمريكا بالسلاح النووي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعرب رئيس كوريا الشمالية، كيم يونج أون، أن بلاده تقوم بنشر قوات الردع النووي، استعدادًا لأي مواجهات قد تحدث بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية، أشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية، نظرًا لأن الصراع يعني أن على كوريا الشمالية تحقيق “مهمة تاريخية عاجلة” بتعزيز دفاعها الذاتي.

وتابع: “قواتنا المسلحة مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة وقوات ردعنا النووي مستعدة تمامًا لنشر قوتها المطلقة للقيام بمهمتها بإخلاص ودقة وعلى الفور”.

ونقلت وسائل إعلام عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أن بيونج يانج تستعد لإجراء أول اختبار نووي منذ 2017، حسب “العربية”.

فيما أفادت وزارة الوحدة الكورية الحنوبية في سول أن ثمة “احتمال” لإجراء الاختبار في موعد الذكرى السنوية، على الرغم من أن مسؤولين عسكريين قالوا إنه لا توجد أي مؤشرات قوية على ذلك.