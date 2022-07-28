إنفاذا لتوجيهات الملك .. إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدأت صباح اليوم الخميس عملية فصل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” من محافظة عدن بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض. وصرح المستشار بالديوان الملكي رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بأن العملية الجراحية قد تستغرق قرابة 11 ساعة. وأوضح أنها ستجرى على 6 مراحل بمشاركة 28 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض. أخبار قد تهمك

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