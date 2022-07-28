زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال تشيلي

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المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال تشيلي. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال ضرب مدينة أنتوفاجاستا في شمال تشيلي، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 200 كيلومتر، ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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