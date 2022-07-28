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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، وفقًا لنظام المرور.
وأوضح “المرور” أنه إذا سجلت مخالفة نتيجة قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، فتكون عندها المخالفة صحيحة.
وجاء توضيح “المرور”، ردًا على أحد الأشخاص فقد اللوحة الأمامية لمركبته ورفع بلاغ فقدان لوحة، وتساءل عن مدى إمكانية قيادة مركبته دون لوحة أمامية لحين استلام اللوحة من المرور.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن قيادة المركبة بدون لوحات بعد رفع بلاغ بفقدانها؟.. “المرور” يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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