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الفواكه المجففة هي ثمار تم إزالة جميع محتواها من الماء من خلال طرق تجفيف مختلفة، فهل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟

على الرغم من أن الفواكه ليست مجموعة الأطعمة الأولى التي تخطر في ذهنك عند التفكير في زيادة الوزن، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، فهل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟

هل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟

قبل الإجابة على سؤال “هل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟” لا بد من إخبارك أن زيادة الوزن بشكل صحي ينطوي على اكتساب كمية متوازن من العضلات والدهون تحت الجلد بدلًا من الكثير من دهون البطن غير الصحية، ويكون ذلك بتناول كمية من السعرات الحرارية أعلى من الكمية التي يحرقها الجسم يوميًا.

وهذا يتم من خلال تناول المزيد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والالتزام بنظام حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة والنوم بشكل كاف وتقليل التوتر.

والآن وبالعودة إلى سؤال “هل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟” سوف نجيبك أن الفواكه المجففة قد تكون مصدرًا ممتازًا للأشخاص الذي يريدون زيادة وزنهم، لأنها غنية بالسعرات الحراية والمغذيات المختلفة، فبالرغم من صغر حجمها مقارنة بالفواكه الطازجة، إلا أنها تقدم كمية مماثلة من المغذيات.

وتحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، لذلك يفضل دمجها مع مصادر للدهون أو البروتين الصحي لتقليل المخاطر المحتملة على نسبة السكر في الدم.

أمثلة على فواكه مجففة تزيد الوزن

إليك أمثلة على بعض الفواكه المجففة ذات السعرات الحرارية العالية، والتي يمكن أن تساعد على زيادة الوزن:

1. التمر

هي ثمار صغيرة أسطوانية الشكل تنمو في المناطق الاستوائية، تعد من الثمار الغنية بالسعرات الحرارية، حيث توفر تمرة واحدة بوزن 24 غرامًا 66.5 سعر حراري بالإضافة للعديد من العناصر الغذائية، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، والبروتين، والدهون، والكربوهيدرات.

2. الخوخ المجفف

يحتوي الخوخ المجفف المعروف بالبرقوق على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، حيث توفر حصة واحدة من البرقوق بوزن 28 غرام 67 سعر حراري، بالإضافة للعناصر الآتية: البروتين، والدهون، والكربوهيدرات، والألياف، والكالسيوم، وفيتامين ك.

يمكنك إضافته لنظامك الغذائي من خلال إدخاله للسلطات والمخبوزات والعصائر أو تناوله بمفرده.

3. التين المجفف

من الأمثلة على فواكه مجففة تزيد الوزن التين المجفف، حيث تقدم الحصة الواحدة بوزن 28 غرامًا 70 سعرًا حراريًا بالإضافة للكالسيوم والبوتاسيوم والألياف والكربوهيدرات والدهون والبروتين.

يمكنك تناول التين المجفف كما هو أو تليينه من خلال غليه بالماء لمدة 10 دقائق قبل تناوله.

4. الزبيب

الزبيب هو عنب مجفف يتوفر بأحجام وألوان مختلفة، توفر الحصة الواحدة بوزن 28 غرامًا من الزبيب 85 سعرًا حراريًا بالإضافة للبروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف والبوتاسيوم والحديد.

يمكنك إضافته لنظامك الغذائي من خلال تناوله كنوع من المكسرات أو دمجه مع دقيق الشوفان أو السلطات.

5. الكشمش

هو عنب صغير حلو ومجفف من مجموعة من العنب تعرف بالكورنث الأسود، توفر الحصة الوحدة بوزن 28 غرام 79 سعرًا حراريًا بالإضافة لمغذيات أخرى، يمكنك إضافته للزبادي أو المخبوزات لزيادة محتواها من السعرات الحرارية.

نصائح عامة لزيادة الوزن

بعد أن وضحنا إجابة سؤال “هل الفواكه المجففة تزيد الوزن؟”، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في زيادة وزنك:

تناول الطعام بمعدل أكبر، أي تناول خمس إلى ست وجبات صغيرة أثناء اليوم بدلًا من تناول وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة.

انتبه للوقت الذي تتناول فيه المشروبات، حيث يشعر البعض بالشبع وفدان الشهية في حال تناول المشروبات قبل الوجبات، لذا تناول العصائر والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مع الوجبة أو بعد الوجبة.

أضف بعض الإضافات لوجباتك للحصول على سعرات حرارية أكثر، مثل: إضافة الجبن للبيض المخفوق والأطعمة المطهية بالفرن، والحليب لليخنات.

تناول الحلوى من حين لآخر، ولكن يجب أن تكون معظم الحلويات صحية.



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Source akhbaar24

