وزارة الطاقة الأمريكية ستُقرض جنرال موتورز أكثر من 9 مليار ريال لهذا السبب

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قالت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تعتزم إقراض شركة Ultium Cells، الناتجة عن شراكة بين جنرال موتورز وإل جي إنرجي سوليوشن، 2.5 مليار دولار (9.4 مليار ريال) من أجل مساعدتها في بناء مصانع لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

تفاصيل قرض وزارة الطاقة الأمريكية ومصانع جنرال موتورز الجديدة

من المقرر أن تنتهي اتفاقية القرض في الأشهر المقبلة، وستساعد في تمويل بناء مصانع Ultium Cells في أوهايو وتينيسي وميتشيغان، وتأتي الأموال من برنامج قرض تصنيع التقنيات المتقدمة للسيارات التابع للحكومة الأمريكية، والذي يسعى لتعزيز القدرة على تصنيع البطاريات.

الجدير بالذكر أن Ultium Cells ستُنفق أكثر من 7 مليار دولار (26.25 مليار ريال) لبناء المصانع التي تحدثنا عنها سابقاً ومن أجل الحصول على هذا القرض، على الرغم من ذلك، سيتعين عليها أن تقدم للموظفين الأجور المحلية السائدة والمزايا الإضافية.

يُذكر أن هذا القرض سيكون القرض الأول الذي تقدمه وزارة الطاقة حصرياً لتصنيع خلايا البطاريات، ومع ذلك، فقد قامت سابقاً بإعطاء قروض منخفضة الفوائد لشركات تيسلا وفورد ونيسان، والتي وُجهت أجزاء منها لتصنيع خلايا البطاريات.

من جانبه، فإن البرنامج التابع للحكومة لديه 17.7 مليار دولار (66.4 مليار ريال) من القدرة الإقراضية، وقد تلقى بالفعل طلبات إقراض بأكثر من 18 مليار دولار (67.5 مليار ريال)، ويتوقع 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) أخرى، ويهدف البرنامج إلى إنجاح تحول إنتاج السيارات في أمريكا إلى سيارات هجينة بالقابس أو كهربائية بالكامل فقط في 2030.

وفي الختام، من المتوقع أن يبدأ مصنع Ultium Cells في ولاية أوهايو الأمريكية في تصنيع البطاريات في أغسطس، بينما من المتوقع أن يبدأ مصنع تينيسي في 2023، وميتشيغان في 2024.



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Source akhbaar24

