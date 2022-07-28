مؤسس كوينيجسيج يتسائل كيف سيُبرر أسعار سياراتهم الكهربائية القادمة

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أداء السيارات الكهربائية العادية مثير للإعجاب لدرجة أنها تتفوق بسهولة على السيارات الخارقة الحالية، ومع التوجه العام نحو الكهرباء، فيُمكن أن يُشكل ذلك مشكلة، وهو ما أكده كريستيان فون كوينيجسيج، مؤسس شركة كوينيجسيج، حيث قال أن الشركة تعتزم بناء سيارة كهربائية خارقة، لكن ذلك سيكون تحدياً كبيراً للغاية.

التحديات التي ستواجهها كوينجسيج لبناء سيارة خارقة كهربائية

قال كريستيان: “هذا هو التحدي لجميع صانعي السيارات الخارقة، وهناك طرق، ولا أعتقد أن أي شخص قد سمح حتى الآن بالتمييز الهائل عن تيسلا موديل S بلايد أو بورشه تايكان توربو، أعتقد أنهم قريبون جداً من الأداء الخارق، ويُعدون سيارات كهربائية مفرطة بحيث يكون الأمر مزعجاً بعض الشيء.

أشار كريستيان إلى أن العمل الذي قامت به شركته بالفعل في صنع المكونات الكهربائية لـ جيميرا، كما أن مهندسيه يعملون على تصنيع المحرك الكهربائي الأكثر كثافة في العالم، إلا أنه قال أنه لا يُمكن الحصول على سوى سيارة خارقة حتى الآن.

قال كريستيان: “لا يحدث فرق كبير جداً إذا كنت أخف وزناً بـ 20 كجم على محركك الكهربائي والمحولات، هذا يُساعد، لكنه لا يُحدث فرقاً كبيراً، فمن الصعب القيام بذلك، ويجب عليك القيام بذلك إذا استطعت، ولكن هذا يمثل 10% فقط مما أعتقد أنه يجب أن يكون مختلفاً”.

ومع انخفاض زمن تسارع السيارات الكهربائية من 0 إلى 96 كلم/سا إلى أقل من ثانيتين، وعبورها للسرعة القصوى 322 كلمسا، فإنها تجعل الحياة صعبة على مصنعي السيارات، حيث أضاف كريستيان: “أعتقد أنك بحاجة إلى سبب للوجود، فمجرد جعل السيارة رائعة لكن بدون إضافة أي ميزات أو وظائف ذات معنى، ثم فرض رسوم أكثر بعشر مرات، فهذا لا يفيدني”.

وفي الختام، على الرغم من ذلك، فيبدو أن الرئيس التنفيذي ومؤسس كوينيجسيج لديه خطة لسيارة كهربائية خارقة، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما ستتوصل إليه شركته.



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Source akhbaar24

