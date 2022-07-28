طقس اليوم.. استمرار جريان السيول بجازان وعسير وأمطار مصحوبة بالأتربة بعدد من المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، و39 درجة في الرياض، و37 درجة في جدة والدمام، و43 درجة في بريدة).
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Source akhbaar24
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