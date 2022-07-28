“الصحة”: 5 نصائح قبل استخدامك العدسات اللاصقة لتفادي الإصابة بالعمى

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قدمت وزارة الصحة عدة نصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة، من أجل الحفاظ على صحة العينين، داعية إلى تطبيق تعليمات الاستخدام والعناية الصحيحة لتفادي أي تقرحات بالقرنية قد تؤدي للعمى.

وشددت الوزارة على مراجعة اختصاصي البصريات لأخذ القياسات الصحيحة للعدسات اللاصقة الطبية أو الملونة للحفاظ على صحة العينين.

ونصحت بالابتعاد عن شراء العدسات اللاصقة من المحلات غير المرخصة، مؤكدة استخدام المحاليل الخاصة بالعدسات لتنظيفها.

ونوهت إلى عدم النوم بالعدسات أيًا كان نوعها لتجنب الإصابة بالالتهابات، والحرص على عدم السباحة بالعدسات، بالإضافة إلى تفادي لبس العدسات في الأجواء المحمّلة بالغبار.





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Source akhbaar24

