البدء في إصدار تصاريح خدمات “الحلاقة والخياطة” في المنازل .. والكشف عن خطوات التصريح والبيانات المطلوبة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تصاريح تقديم الخدمات المنزلية من خلال التقديم عبر منصة ” بلدي ” الالكترونية . وحددت الوزارة مدة إنجاز تنفيذ واستكمال الحصول على التصريح في مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام كحد أقصى. وتمكن الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المحل وفي مواقع متعددة ومنازل العملاء، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، ومن بين تلك الخدمات الحلاقة والخياطة الرجالية والنسائية في المنازل، مشددة على أنه لا يمكن إضافة نفس العامل في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سارٍ، ويمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح. خطوات التصريح 1- تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح. أخبار قد تهمك 2- تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العاملين. 3- إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد. البيانات المطلوبة – شهادة صحية. – شهادة مهنية في حالة أن نشاط الرخصة تزيين نسائي. – صورة العقد للعامل السعودي. – الاشتراطات والموافقات الحكومية. – الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل. – الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل. – نشاط الرخصة يسمح بتصريح تقديم خدمات منزلية. – لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.

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