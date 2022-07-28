علامات نقص فيتامين D في الجسم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يلعب فيتامين D دورا أساسيا في بعض أنظمة الجسم الأكثر حيوية، بما في ذلك دعم جهاز المناعة، والحفاظ على صحة العظام، ومساعدة العضلات في العمل على النحو الأمثل

وتشير بعض الأعراض العامة إلى نقص فيتامين D، وبحسب الخبراء لا يجب تجاهل هذا الأعراض أبدا:

التعب

يمكن أن يكون للإجهاد العديد من الأسباب الطبية، وواحد منها هو نقص فيتامين D، ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة North American Journal of Medical Sciences أن 77 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من التعب لديهم مستويات منخفضة من فيتامين D في الدم

انخفاض المناعة

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يدعم فيتامين D جهاز المناعة من خلال مساعدة خلايا الدم البيضاء على العمل، وقد يجعل انخفاض مستوى فيتامين D الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشائعة، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا و COVID-19 ، فوفقا للتحليل التلوي لـ 54 دراسة نُشرت في Frontiers in Public Health ، يرتبط نقص فيتامين D بزيادة خطر الإصابة بعدوى COVID

ضعف العظام أو العضلات

يعمل الكالسيوم وفيتامين D معا للحفاظ على قوة العظام ومساعدة العضلات على الانقباض بشكل صحيح، ووفقا لعيادة كليفلاند، يساعد فيتامين D في الحفاظ على قوة العظام من خلال مساعدتها على امتصاص الكالسيوم

يعمل فيتامين D أيضا مع الغدد الدرقية للحفاظ على مستويات الكالسيوم. وتتكسر عظامنا باستمرار وتعيد بناء نفسها بفضل فيتامين D، لذا فإن الحصول على ما يكفي منه مهم لدعم هذه العملية. ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة Musculoskeletal Medicine ، فإن انخفاض مستويات فيتامين D يمكن أن يسبب أعراضا في العظام والعضلات، بما في ذلك “آلام العظام، وضعف العضلات، والسقوط، وانخفاض كتلة العظام، والكسور”

اضطرابات المزاج

يقول الخبراء إن عدم وجود مستوى كاف من فيتامين D يمكن أن يؤدي أيضا إلى تغيرات المزاج مثل الاكتئاب، ووجد التحليل التلوي لعام 2020 لـ 61 دراسة “علاقة واضحة” بين انخفاض مستويات فيتامين D والاكتئاب. الخبراء ليسوا متأكدين من سبب ذلك. لقد افترضوا أن فيتامين D قد يدعم نمو الدماغ وعمله بشكل صحيح

كيف تحافظ على مستوى فيتامين D في نطاق صحي؟

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يجب أن يستهلك البالغون 600 وحدة دولية من فيتامين D يوميا بين الطعام والمكملات الغذائية

ويعد هذا المبدأ التوجيهي مثيرا للجدل، حيث يعتقد بعض الخبراء أنه يجب أن يكون أعلى، ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الحد الأعلى الآمن لفيتامين D للبالغين هو 4000 وحدة دولية يوميا