محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات نجاح أول عملية زرع قلب في العالم لمريضة بفيروس نقص المناعة البشري قام بها أطباء أميركيون وهى العملية الجراحية الأولى من نوعها.

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