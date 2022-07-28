الإمارات.. صفارات إنذار ونداءات استغاثة بعد سيول غير مسبوقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام وصفحات إخبارية لحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة في الإمارات بعد تعرضها لسيول غير مسبوقة
وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت
ووجه مواطنون عبر التسجيلات المصورة نداءات استغاثة بعد السيول الجارفة التي شهدتها الإمارة، إضافة إلى إمارة رأس الخيمة، ومدينة خورفكان، كما شهدت السيول المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة وعجمان
ووجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة، كما تم تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار
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