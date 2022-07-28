«باس» تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن لشركة «إم أيه إي لإدارة الطائرات»

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة خدمات مطار البحرين (باس) اتفاقية مناولة أرضية قياسية (SGHA) لمدة عام كامل، وذلك لتقديم الدعم لشركة «إم أيه إي لإدارة الطائرات»، الشركة المعنية بتأجير وإدارة الطائرات من مجموعة شركات «مينا أيروسبيس».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة «باس» مسؤولية توفير كافة خدمات المناولة الأرضية والشحن لكافة رحلات شركة “إم أيه إي» المغادِرة من مطار البحرين الدولي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشيًا مع التزام «باس» بتوسعة نطاق خدماتها المطروحة. كما وتستعرض هذه الشراكة مدى تميز خدماتها وقدراتها الهائلة في مجال المناولة الأرضية والطيران بشكل عام.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح المهندس محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين قائلًا:» إنه لمن دواعي اعتزازنا وفخرنا في «باس» أن نتعاون مع شركة «إم أيه إي لإدارة الطائرات،” المملوكة بالكامل من قِبل مجموعة «مينا أيروسبيس» الرائدة في مجالها. ونأمل من خلال هذه الشراكة أن نتمكن من توفير الدعم لها عبر تقديم خدمات مناولة أرضية عالية المستوى. ونحن في «باس» نطمح لنشر خبراتنا في المجال على نطاق أوسع، ولذا نتطلع لعقد المزيد من الشراكات المثمرة مع العديد من شركات الطيران الإقليمية والدولية».

وتنص اتفاقية المناولة الأرضية القياسية (SGHA) على قيام شركة «باس» بتقديم كافة خدمات المناولة الأرضية لصالح شركة «إم أيه إي»، بما في ذلك خدمات الإشراف الشاملة، ومناولة العمليات، وتشغيل الرحلات الجوية، ومناولة البضائع والشحنات وغيرها من الخدمات.