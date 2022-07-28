إدامة تسعى إلى دعم الكوادر الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شركة إدامة، الذراع العقاريّة لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين «شركة ممتلكات البحرين القابضة»، على دعمها للكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات البحرينية وصقل مهاراتها وقدراتها المهنية باعتبارها محركا أساسيا في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في تبوأ القوى العاملة الوطنية مستقبلا العديد من المناصب القيادية والإدارية.

جاء ذلك خلال إعلان شركة إدامة عن بدء فترة التدريب الصيفية التي سوف تضم خمسة من الخريجين البحرينيين وتهدف إلى تطوير قدراتهم ودعم الجيل القادم من المواهب الوطنية. وسيكتسب المتدربون بحسب المؤهل الأكاديمي الخبرات العملية التي تناسب اهتماماتهم المهنية المستقبلية من خلال إدارات إدامة المختلفة التي سوف يتم التدريب فيها، وسيتمكنون من التعرف على طبيعة العمل واكتساب مهارات جديدة تحت إشراف أعضاء مختصين من فريق عمل إدامة.

وقالت سمية قلداري رئيسة الموارد البشرية والإدارية إن فترة التدريب الصيفية هي من أولويات استراتيجية إدامة لتطوير ودعم الطاقات الوطنية والمساهمة في إعداد قيادات مستقبلية في هذا القطاع الحيوي الواعد. وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تزويد الخريجين بالخبرات العملية في بيئة العمل لصقل قدراتهم والتأكيد على كون المواطن الخيار الأول في سوق العمل.

وأضافت أن إدامة قد تلقت العديد من طلبات التقديم للبرنامج وكانت هناك منافسة شديدة في عملية الاختيار لضمان الاستفادة بشكل أكبر من فترة التدريب، معربة عن أملها في أن تقدم فترة التدريب صورة واضحة عن آليات إدارة شركة إدامة وكيفية مساهمتها في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين.