«البحرين الإسلامي» يعين جواد حميدان رئيساً تنفيذياً للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الاسلامي عن تعيين جواد عبدالهادي حميدان كرئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية وذلك اعتبارا من اليوم الـ27 من يوليو 2022.

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