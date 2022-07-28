وزير التموين المصري: احتياطيات القمح تكفي لسبعة أشهر

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ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي يوم الأربعاء أن احتياطيات القمح في مصر تكفي لسبعة أشهر.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط الماضي في اضطراب شحنات الحبوب وأدى لزيادة سريعة في أسعار السلع الأولية على مستوى العام، الأمر الذي أحدث أزمة مالية لمصر التي تعد عادة أكبر مستورد للقمح في العالم.

وكان نحو 80 بالمئة من واردات القمح المصرية في العام الماضي من روسيا وأوكرانيا.



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Source akhbaar24

