بعد إصابته لمدة 30 عامًا.. شفاء أكبر مريض بفيروس الإيدز

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كشف باحثون، أمس (الأربعاء)، عن شفاء أكبر مريض بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب “إيدز”، وذلك عقب خضوعه لعملية زرع خلايا جذعية لعلاج سرطان الدم.

وكان من المقرر في الأساس خضوع المريض في العملية لعلاج سرطان الدم، حتى سعى الأطباء للعثور على متبرع لديه مقاومة طبيعية للفيروس المسبب للإيدز، وهي آلية نجحت في علاج “مريض برلين” تيموثي راي براون عام 2007.

ويعد المريض البالغ من العمر 66 عامًا، هو الأطول إصابة بفيروس (إتش.آي.في)، بعد أن تم تشخيص إصابته في عام 1988، حيث خضع للعلاج بمضادات الفيروسات للسيطرة على حالته لأكثر من 30 عامًا.

ويقول الأطباء إن الحالة فتحت المجال أمام المرضى الأكبر سنًا المصابين بفيروس (إتش.آي.في) وسرطان الدم للوصول إلى العلاج، لا سيما وأن المتبرع بالخلايا الجذعية ليس من أفراد الأسرة.

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Source akhbaar24

