“الخطوط السعودية” تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج .. وتكشف الشروط والتخصصات المطلوبة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمحافظة جدة لحديثي وحديثات التخرج، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على مؤهل البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة.

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

6- لا يشترط الخبرة.

7- إتقان اللغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الهندسة الصناعية.

– الإدارة الصناعية.

– القانون.

– العلاقات العامة.

– إدارة المعرفة.

– اللغة الإنجليزية.

– أو ما يعادلها.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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Source almnatiq

