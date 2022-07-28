بدون برامج.. طريقة سهلة لمعرفة بيانات رحلة الطيران ومسارها (فيديو)

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في كثير من الأحيان يحتاج المسافر عبر الطائرة، معرفة بيانات الرحلة لاتخاذ ما يلزم ذلك من قرارات بشأن السفر.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أن هذي طريقة تتبع أي رحلة طيران بدون برامج وتعرف بيانات الرحلة وأين وصلت الطيارة.
وأضاف الهادي: “كل المطلوب هو وضع رمز الرحلة وسوف تظهر بيانات الرحلة في تطبيق سفاري”.
وأوضح أن هذه الميزة مهمة جدا في سفاري، مضيفا أن هذه الميزة تتيح معرفة مكان الرحلة بالضبط، وتوقيتها، ومكانها الطائرة ومسارها بدقة.
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Source almnatiq
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