خبيرة تغذية تحدد 4 حالات لا ينصح فيها تناول العسل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة “ناتاليا كروغلوفا”، عن الأشخاص الذين ينصح لهم بعدم تناول العسل .

وأشارت “ناتاليا ” في حديث تلفزيوني، إلى أن العسل ينتمي إلى الإضافات السكرية، أي أنه قريب من السكر الاعتيادي من حيث احتواؤه على السعرات الحرارية ؛ لذلك ينصح بعدم تناول كمية كبيرة من العسل لمن يعانون من الوزن الزائد ومرض السكري.

وأضافت ، “يعتقد بعض المصابين بداء السكري، أن العسل يمكن أن يكون أفضل بديل للسكر. ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا. لأن العسل يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات بسيطة وينصح بتناول ما يعادل (ملعقة شاي في اليوم) ويمكن إضافته إلى الطعام – جبن القريشة أو العصائد حيث توجد ألياف غذائية تبطئ امتصاص العسل.

كما يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية، تناول العسل بحذر.

ولا تنصح بإعطائه للأطفال الذين هم في السنة الأولى من العمر، لأنه يمكن أن يحفز تطور أمراض الأمعاء