شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الكشف قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر وتحذير قوي من فيريرا وعرض ضخم إلى بن شرقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الأربعاء 27/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

أعلن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة فيوتشر في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفارس الأبيض نظيره فيوتشر، مساء غدٍ الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون لبطولة الدوري المصري الممتاز. وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي. ‏‎

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

أزمة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز سبورت

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، أزمة كبرى قبل صدامه ضد بيراميدز بالدوري العام.

ويتواجد 7 لاعبين مهددين بالغياب عن المباراة المرتقبة، وهم محمود حمدي الونش، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح، ومحمد عبدالشافي، وإسلام جابر، وحسام عبدالمجيد، ومحمد أشرف روقا لديهم انذارين وفي حال تلقي انذار ثالث ضد فيوتشر إف سي، سوف يغيبوا عن مواجهة بيراميدز بالجولة المقبلة.

الزمالك يعرض 3 ملايين دولار على بن شرقي للبقاء

أمير هشام: الزمالك يعرض على بن شرقي 3 مليون دولار للإستمرار

يواصل نادي الزمالك اتصالاته مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، من أجل العودة للفريق بالموسم الجديد، بعقد ضخم.

وعرض الزمالك على اللاعب 3 مليون دولار من أجل الاستمرار، ويجري كل المحاولات من أجل استمراره، والعرض المادي الضخم من أجل إغرائه، خاصةً أنه لم يتلق عرض من أي نادي آخر بنفس المبلغ.

قرار هام من فيريرا قبل مواجهة فيوتشر

قرر البرتغالي جوسيفالدو فيريرا مدرب الزمالك، دخول الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر، بالدوري العام.

ويرغب فيريرا في زيادة التركيز على اللاعب خاصةً مع أهمية المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز.

فيريرا يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الفريق

وجه فيريرا تحذير شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق، من التهاون ضد فيوتشر أو الغرور خلال اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز.

وطالب فيريرا اللاعبين، بضرورة نسيان الفوز ببطولة الكأس وعدم التعامل مع مباراة فيوتشر بثقة زائدة خاصة ان المنافس يضم عناصر قوية وينافس علي المربع الذهبي للدوري.